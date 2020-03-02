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СК возбудил дело в отношении украинских полицейских

Фото: sledcom.ru

СК России возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, дело связано с расследованием в 2015–2016 годах в отношении украинца, участвовавшего в организации массовых беспорядков в Крыму. Тогда его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Российская сторона назвала действие украинских правоохранителей «провокацией» и завела против них дело по ч. 2 ст. 299 УК России (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).

В данный момент российские следователи собирают доказательства причастности к преступлению других сотрудников украинских правоохранительных органов в Крыму.

Теги: СК, уголовное дело, полицейские, Украина
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