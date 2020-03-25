До Северо-Курильска дошла первая волна цунами

Первая волна цунами высотой около 50 см дошла до Северо-Курильска, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Волна пришла в 15:15 по местному времени (6:15 мск). В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Ранее из-за угрозы цунами 400 человек были эвакуированы из портовой зоны на возвышенность. Решение об отмене тревоги специалисты смогут принять после начала отлива.

Угрозу цунами на Северных Курилах объявили после землетрясения магнитудой 7,2. По данным спасателей, землетрясение произошло в Тихом океане, его эпицентр залегал на глубине в 250 км юго-западнее Северо-Курильска. Жители четырех районов Камчатки ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.