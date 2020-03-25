Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 24 мар, 12:58
Бесценная рухлядь: как заработать на старых амбарах — Bloomberg Pro, 08:54 В Москве вылечили пятерых зараженных коронавирусом Общество, 08:53 Грищук предложил остановить турнир претендентов из-за «атмосферы» вируса Спорт, 08:48 В Минобороны сообщили о мерах по борьбе с вирусом при подготовке парада Общество, 08:41 Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram Технологии и медиа, 08:37 Moody's заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам Экономика, 08:32 До Северо-Курильска дошла первая волна цунами Общество, 08:25 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:07 Жертвами пожара в частном доме под Пензой стали семь человек Общество, 08:05 Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ Экономика, 08:00 Как избежать штрафов от налоговой и контрагентов в разгар коронавируса Pro, 07:55 France Football назвало самых высокооплачиваемых игроков сезона Спорт, 07:52 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта Общество, 07:46 На Курилах объявили угрозу цунами после мощного землетрясения Общество, 07:33
Общество ,  
0 

До Северо-Курильска дошла первая волна цунами

Первая волна цунами высотой около 50 см дошла до Северо-Курильска, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Волна пришла в 15:15 по местному времени (6:15 мск). В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

На Курилах объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
Общество

Ранее из-за угрозы цунами 400 человек были эвакуированы из портовой зоны на возвышенность. Решение об отмене тревоги специалисты смогут принять после начала отлива.

Угрозу цунами на Северных Курилах объявили после землетрясения магнитудой 7,2. По данным спасателей, землетрясение произошло в Тихом океане, его эпицентр залегал на глубине в 250 км юго-западнее Северо-Курильска. Жители четырех районов Камчатки ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Теги: цунами, Курильские острова, эвакуация
Материалы по теме
На Курилах объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
Общество
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter