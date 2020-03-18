Более 100 пациентов выписали из больницы в Коммунарке после карантина

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С момента открытия клиники в Коммунарке были выписаны 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Накануне были выписаны 40 пациентов, у каждого из которых тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат. В штабе отметили, что пациентов выписывают из стационара при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, а также при отсутствии клинических симптомов заражения по истечении двух недель с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.

«Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом коронавирус», — отметил главный врач Денис Проценко. По его словам, накануне одного пациента перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в изолированную палату, его состояние оценивается как стабильное. По данным штаба, сейчас в клинике нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

Всего в России, по данным на 17 марта, 114 больных коронавирусной инфекцией нового типа. За последние сутки новые случаи были выявлены в 15 российских регионах.