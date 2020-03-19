Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
В Мексике зарегистрировали первую смерть от коронавируса Общество, 09:35 Правительство допустило усиление ограничительных мер из-за вируса Политика, 09:16 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта Общество, 09:13 Губернатор Токио исключила вариант с Олимпиадой без зрителей Спорт, 09:11 Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами в 2019 году Общество, 09:07 Оперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве Общество, 09:03 Почему ускоренные программы MBA становятся все популярнее — Bloomberg Pro, 08:57 «Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя Бизнес, 08:47 Новая Зеландия легализовала аборты Общество, 08:46 Сын экс-главы «Реала» заявил об ухудшении его здоровья из-за коронавируса Спорт, 08:32 Авиакомпания «Россия» закроет полеты из Петербурга в Лондон Экономика, 08:16 Первичные тесты показали коронавирус еще у пяти человек в Якутии Общество, 08:04 «Нанимайте самых умных»: как Джим Саймонс стал лучшим инвестором в мире Pro, 07:58 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:42
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Потенциальные изменения в работе таможни на фоне коронавируса могут сказаться на поставках в Россию спиртного, пишет газета. Однако на рынке некоторые считают, что проблемы возможны только в долгосрочной перспективе
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ». Так, источник издания в московской сети ресторанов сообщил, что компания «Лудинг» предупредила о риске перебоев из-за возможных изменений в работе таможни в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

По данным «Коммерсанта», похожие письма своим контрагентам направили и некоторые другие поставщики импортного алкоголя. В ряде случаев у первых попросили предоплату.

Издание указывает, что в ситуацию уже вмешалось Росалкогольрегулирование и попросило поставщиков предоставить информацию о продукции, в отношении которой существует риск срыва поставок.

Президент компании «Ладога», которая занимается производством и торговлей алкоголем, Вениамин Грабарь считает, что проблемы могут возникнуть лишь в долгосрочной перспективе, поскольку нынешних запасов хватит на срок от трех до шести месяцев. При этом стоит учитывать и снижение заказов со стороны заведений общепита.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что, если рестораторы откажутся от приобретения спиртного, для поставщиков это будет некритично: в ресторанах, барах и кафе в России его реализуется только 5%. По словам эксперта, пострадают компании, значительная часть портфеля которых приходится на премиальный алкоголь. Именно он реализуется преимущественно через рестораторов и отельеров.

Автор: Артем Филипенок
Теги: алкоголь
Материалы по теме
Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса
Общество
В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Общество
В ВОЗ сообщили о неэффективности алкоголя в борьбе с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter