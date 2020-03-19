«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Потенциальные изменения в работе таможни на фоне коронавируса могут сказаться на поставках в Россию спиртного, пишет газета. Однако на рынке некоторые считают, что проблемы возможны только в долгосрочной перспективе

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Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ». Так, источник издания в московской сети ресторанов сообщил, что компания «Лудинг» предупредила о риске перебоев из-за возможных изменений в работе таможни в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

По данным «Коммерсанта», похожие письма своим контрагентам направили и некоторые другие поставщики импортного алкоголя. В ряде случаев у первых попросили предоплату.

Издание указывает, что в ситуацию уже вмешалось Росалкогольрегулирование и попросило поставщиков предоставить информацию о продукции, в отношении которой существует риск срыва поставок.

Президент компании «Ладога», которая занимается производством и торговлей алкоголем, Вениамин Грабарь считает, что проблемы могут возникнуть лишь в долгосрочной перспективе, поскольку нынешних запасов хватит на срок от трех до шести месяцев. При этом стоит учитывать и снижение заказов со стороны заведений общепита.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что, если рестораторы откажутся от приобретения спиртного, для поставщиков это будет некритично: в ресторанах, барах и кафе в России его реализуется только 5%. По словам эксперта, пострадают компании, значительная часть портфеля которых приходится на премиальный алкоголь. Именно он реализуется преимущественно через рестораторов и отельеров.