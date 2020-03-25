Российские военные сдали более 3,2 тыс. тестов на наличие коронавируса

Российским военнослужащим провели 3214 тыс. исследований на наличие коронавируса. Все тесты показали отрицательный результат, заболевших нет. Об этом говорится в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах России, которые публикует газета «Красная Звезда».

В документе отмечается, что в 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 3591 место. В медицинских учреждениях развернули 2782 аппарата искусственной вентиляции легких.

Для проведения дезинфекции участков местности было сформировано 1647 специальных расчетов. В работе задействовали девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее после возвращения из рабочей поездки в Сирию министр обороны России Сергей Шойгу и другие члены российской делегации сдали тест на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат.

Российская делегация приезжала в Сирию 23 марта по поручению президента России Владимира Путина. В Дамске Шойгу обсудил с президентом Сирии вопросы обеспечения прекращения огня в Идлибе и совместного сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире коронавирусом заразились более 332 тыс. человек. Умерли свыше 14 тыс. человек.