Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 24 мар, 12:58
Трамп счел верным называть новый коронавирус "китайским" Политика, 00:22 Эксперты оценили ущерб для государственно-частных проектов из-за вируса Экономика, 00:00 Двое турецких военных получили ранения в Идлибе Общество, 24 мар, 23:52 Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ Финансы, 24 мар, 23:48 Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики Общество, 24 мар, 23:31 Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому Общество, 24 мар, 23:21 Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса Бизнес, 24 мар, 23:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта Общество, 24 мар, 23:00 В Исландии заявили о заражении пациента двумя штаммами коронавируса Общество, 24 мар, 22:48 МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину Общество, 24 мар, 22:44 В Италии за сутки от коронавируса умерли более 700 человек Общество, 24 мар, 22:41 Кинотеатры оценили рекомендации закрыть залы в регионах из-за вируса Бизнес, 24 мар, 22:36 Трамп обозначил сроки снятия ограничений в США из-за коронавируса Бизнес, 24 мар, 22:24 Отец Нурмагомедова заявил о желании провести бой с Фергюсоном в Москве Спорт, 24 мар, 22:11
Война в Сирии ,  
0 

Двое турецких военных получили ранения в Идлибе

Двое турецких военнослужащих были ранены при подрыве двух бронеавтомобилей на самодельном устройстве террористов в идлибской зоне деэскалации. Об этом говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, поступившем в распоряжение РБК.

Как ответил руководитель центра, контр-адмирал Олег Журавлев, инцидент произошел 24 марта на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон.

По словам Журавлева, российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке, а армейская авиация провела патрулирование с аэродрома Квайрес.

15 марта Минобороны России сообщило о провокациях боевиков с использованием «живых щитов» из женщин и детей во время патруля в Идлибе. Тогда же в зоне деэскалации Идлиб состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4.

5 марта на встрече в Москве президенты России и Турции Владимир Путина и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая соединяет города Латакия и Алеппо. Тогда военные обеих стран должны были пройти по маршруту от населенного пункта Трумба до населенного пункта Айн-эль-Хавра.

На переговорах лидеры государств условились создать коридор безопасности — по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4, а также договорились о режиме прекращения огня, введенном с 6 марта.

Теги: Сирия, Идлиб, бронеавтомобиль, Турция, Центр по примирению сторон, террористы
Материалы по теме
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Политика
Анкара сообщила о подписании соглашения с Россией по Идлибу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter