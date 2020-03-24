Двое турецких военных получили ранения в Идлибе

Двое турецких военнослужащих были ранены при подрыве двух бронеавтомобилей на самодельном устройстве террористов в идлибской зоне деэскалации. Об этом говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, поступившем в распоряжение РБК.

Как ответил руководитель центра, контр-адмирал Олег Журавлев, инцидент произошел 24 марта на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон.

По словам Журавлева, российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке, а армейская авиация провела патрулирование с аэродрома Квайрес.

15 марта Минобороны России сообщило о провокациях боевиков с использованием «живых щитов» из женщин и детей во время патруля в Идлибе. Тогда же в зоне деэскалации Идлиб состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4.

5 марта на встрече в Москве президенты России и Турции Владимир Путина и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая соединяет города Латакия и Алеппо. Тогда военные обеих стран должны были пройти по маршруту от населенного пункта Трумба до населенного пункта Айн-эль-Хавра.