В Москве задержали взявшего жену в заложники мужчину

Фото: rosgvard.ru

В Москве сотрудники столичного СОБР Росгвардии задержали мужчину, удерживающего в заложниках свою жену. Об этом РБК сообщили в пресс-службу столичного управления Росгвардии.

Инцидент произошел в квартире на Шипиловском проезде. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, угрожая кухонным ножом, удерживает в заложниках свою жену.

«В ходе штурма сотрудники СОБР задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний хозяин квартиры. Удерживаемая им женщина не пострадала. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе.

15 января в «Москве-Сити» мужчина взял в заложники женщину. В результате происшествия никто не пострадал, мужчина был доставлен в полицию.

В ноябре прошлого года в Ростове-на-Дону был задержан сотрудник Следственного комитета, взявший собственную жену в заложники. Женщина не пострадала. В отношении сотрудника было организовано проведение служебной проверки. На время проверки мужчина был отстранен от исполнения служебных обязанностей.