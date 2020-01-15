В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как рассказали в полиции, поступило сообщение, что в Москве в здании на Пресненской набережной мужчина удерживает женщину, угрожая ей предметом, похожим на нож.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку», — говорится в сообщении.

В результате инцидента заложница не пострадала. Задержанного мужчину доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

По информации РЕН ТВ, а также Telegram-канала Baza, происшествие случилось в одном из зданий Москва-Сити. «Это локальная история наших арендаторов. Инцидент исчерпан», — сообщили РБК в управляющей компании «Сити» в ответ на вопрос о нападении мужчины в башне «Империя».