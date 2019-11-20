В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

По данным СМИ, сотрудника правоохранительных органов, захватившего свою жену в заложники в центре Ростова, задержали. В Следственном комитете заявили, что проверят сотрудника ведомства из-за бытового конфликта

Фото: rostovnetip / Vk

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Мужчина — сотрудник СКР — в течение нескольких часов удерживал женщину в квартире, однако позднее согласился ее освободить. Он был задержан», — рассказал собеседник агентства.

О задержании также сообщает Mash. По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу».

Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице. Источник издания говорил, что злоумышленник — сотрудник СК в звании подполковника юстиции. DonDay.ru cообщало, что в заложниках оказался и ребенок следователя, которого он впоследствии отпустил.