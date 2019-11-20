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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
По данным СМИ, сотрудника правоохранительных органов, захватившего свою жену в заложники в центре Ростова, задержали. В Следственном комитете заявили, что проверят сотрудника ведомства из-за бытового конфликта
Фото: rostovnetip / Vk

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Мужчина — сотрудник СКР — в течение нескольких часов удерживал женщину в квартире, однако позднее согласился ее освободить. Он был задержан», — рассказал собеседник агентства.

О задержании также сообщает Mash. По данным ТАСС и «РИА Новости», сотрудника правоохранительных органов, взявшего заложника, «обезвредили», с ним «ведут беседу».

Ранее «Блокнот» писал, что правоохранители оцепили квартал на Кировском проспекте в центре Ростова из-за захвата заложников в доме 224 по Красноармейской улице. Источник издания говорил, что злоумышленник — сотрудник СК в звании подполковника юстиции. DonDay.ru cообщало, что в заложниках оказался и ребенок следователя, которого он впоследствии отпустил.

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В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

«Я живу в соседнем подъезде, но нас не пускали домой. Сейчас сняли оцепление, но в тот подъезд не пускают. Все ли живы, не знаю. Знаю, что был штурм и его задержали», — сообщила РБК жительница дома по адресу: Кировский проспект, 92/224, Ольга. Другая жительница Ростова Наира Белич заявила РБК, что к ее родителям, которые проживают в доме, где произошел инцидент, приходили полицейские, опрашивали их и сообщили, что был штурм и злоумышленник задержан.

«Поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир, расположенных по ул. Красноармейской в городе Ростове-на-Дону. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления», — говорится в сообщении регионального главка СК. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал, указанного сотрудника отстранили от службы на время проверки.

Авторы: Константин Нагаев, Любовь Порываева
Теги: Ростов-на-Дону, заложники
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