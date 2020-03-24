Бывший президент Финляндии Ахтисаари заразился коронавирусом

Мартти Ахтисаари (Фото: Matti Matikainen / Newspix24 / Global Look Press)

Экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари заразился новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства страны.

Диагноз 82-летнего Ахтисаари подтвердился 23 марта, уточняется в сообщении. Экс-президент чувствует себя хорошо. Ранее коронавирусом заразилась жена политика, ее диагноз подтвердился 21 марта.

Ахтисаари занимал пост президента Финляндии в 1994–2000 годах.

На 23 марта в Финляндии зарегистрировали 700 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболеваний протекает в легкой форме, умер от коронавируса один человек.

19 марта стал известен первый случай заражения новым коронавирусом действующего главы государства. Положительным оказался анализ князя Монако Альбера II. Состояние здоровья политика «не внушает опасений», он продолжает работу из своих частных апартаментов под наблюдением врачей.