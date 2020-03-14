Банки начали повышать ставки по ипотеке после падения курса рубля

О принятом решении или намерении изменить ставки изданию сообщили представители нескольких финансовых организаций

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке после снижения курса рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких финансовых организаций.

По данным издания, ипотечные ставки с 13 марта подняли ЮниКредит Банк и Транскапиталбанк. В первом случае они выросли на 1,5 п. п.до 10,4‒13,5% годовых, во втором на 1,5 п.п. до 9,99‒10,29% (кроме программы «семейная ипотека»).

При этом в Транскапиталбанке сообщили, что повышение коснется клиентов, которые только обратятся за кредитами, а также тех, кому уже одобрена ипотека, если они не успеют выйти на сделку до 31 марта. Однако, как сообщил «Ведомостям» директор дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко, существует вариант, при котором решение о повышении ставок для других заемщиков с одобренной ипотекой будет принято при ухудшении обстановки.

О возможной корректировке ставок по ипотеке изданию также заявили в Абсолют Банке, Альфа-банке, «ФК Открытие» и Росбанке. В Райффайзенбанке сообщили, что будут «следить за изменениями экономической ситуации и корректировать условия кредитования соответственно».

В Сбербанке и Газпромбанке возможные изменения «Ведомостям» комментировать отказались.

В понедельник, 9 марта, после отказа России участвовать в соглашении по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+ цены на нефть обрушились на 30%, а курсы иностранных валют резко выросли. Банк России накануне установил официальный курс доллара 73,19 руб., евро — 81,86 руб. На момент закрытия торгов на Московской бирже курс американской валюты составлял 72,60 руб., единой европейской валюты — 80,73 руб.