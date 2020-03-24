Меланья Трамп сделала тест на коронавирус
Первая леди США Меланья Трамп сделала тест на коронавирус, его результат отрицательный. Об этом на брифинге заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает The Washington Times.
«Да», — ответил Трамп на вопрос о том, прошла ли его супруга тест на наличие коронавируса. «Отрицательный», — уточнил затем президент, говоря о результате анализов.
Ранее сам Дональд Трамп также сдал тест на коронавирус. Наличие инфекции не подтвердилось. Опасения за здоровье главы государства возникли после того, как он встретился с конгрессменами, которые могли контактировать с инфицированным. Кроме того, президент общался с членами бразильской делегации, у одного из участников которой позже выявили коронавирус.
Вице-президента США Майкл Пенс и его жена Карен также сделали тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как стало известно о заражении одного из сотрудников аппарата вице-президента. Тесты у обоих супругов показали отрицательные результаты.