Россияне с круизного лайнера Costa Luminosa пройдут карантин в Риме

Четырнадцать россиян, сошедших с круизного лайнера Costa Luminosa в порту Савоны, пройдут карантин в Риме, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Италии.

«Сегодня вечером генконсульству России в Генуе удалось добиться разрешения местных властей на спуск с борта круизного лайнера Costa Luminosa, находящегося в порту города Савоны, 14 граждан России (13 пассажиров и одного члена экипажа)», — говорится в сообщении посольства.

Как отметили в диппредставительстве, россияне направляются в Рим и будут размещены в одной из гостиниц города за счет судовладельца для прохождения карантина. По данным посольства, у граждан России пока нет симптомов коронавируса.

Costa Luminosa пришвартовался в Савоне 21 марта. На его борту выявили 84 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Всем пассажирам лайнера предписан карантин. Туристы из стран, с которыми прервано авиасообщение, должны проходить его в Италии.