Министры финансов ЕС поддержали смягчение кредитно-бюджетной политики

Министры финансов стран-членов Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии по смягчению действующих в ЕС налогово-бюджетных норм на фоне коронавируса. Об этом сообщается в заявлении министров, опубликованном на сайте Совета Европы.

«Министры финансов стран-членов ЕС согласны с оценкой Еврокомиссии, изложенной в сообщении от 20 марта 2020 года, что сложились условия — серьезный экономический спад в зоне евро или Союзе в целом, — необходимые для вступления в действие пункта пакта, освобождающего от обязательств».

Ранее Еврокомиссия предложила фактически приостановить действие пункта Пакта стабильности и роста, согласно которому годовой дефицит бюджета стран-членов ЕС не должен превышать 3% ВВП, а госдолг не должен быть выше 60% ВВП. Такие меры должны позволить правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, и направлять дополнительные средства на борьбу с последствиями пандемии нового типа коронавируса.

В заявлении министров говорится, что это обеспечит необходимую гибкость для принятия всех необходимых мер для поддержки систем здравоохранения, а также защиты экономики стран Евросоюза, «в том числе с использованием стимулирующих целевых мер со стороны стран-членов ЕС, которые должны быть тщательно сбалансированы, скоординированы и ограничены во времени».