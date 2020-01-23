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Политика ,  
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Аксенов ответил на планы меджлиса провести «марш на Крым»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал жестко и в соответствии с законом пресечь попытку вторжения на территорию Крымского полуострова. Об этом он заявил РБК.

«Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом», — заявил Аксенов РБК. Он назвал участников марша «профессиональными провокаторами», которые «привыкли использовать людей в качестве «расходного материала» для достижения своих целей».

Аксенов порекомендовал украинским властям задуматься о последствиях провокации, «которую рекламируют ее подопечные». «В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста. Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха», — добавил глава Крыма.

Ранее лидер запрещенной в России группировки «Меджлис крымско-татарского народа», экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что 2 мая состоится «марш на Крым». Участники акции планируют перейти границу через пункт пропуска «Чонгар». По словам Чубарова, акция не будет насильственной, но силовой прорыв на полуостров он не стал исключать. Цель — вернуть Крым в «правовые руки».

Помимо членов экстремистской организации в марше планируют участвовать украинские депутаты. Руководство предлагало принять участие в марше и членам ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) и НАТО.

О планах группировки провести шествие с территории Украины в Крым под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» стало известно в декабре 2019 года.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди считает, что в составе группировки «Меджлис крымско-татарского народа» присутствуют террористы ИГ («Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка). По ее словам, на базе этой организации «были сформированы боевые националистические отряды», которые «дислоцируются в крымских лесах», проводят «военизированные тренировки», а также делают «закладки оружия».

Теги: Крым, Аксенов, Украина, новости РБК
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