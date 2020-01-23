Аксенов ответил на планы меджлиса провести «марш на Крым»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал жестко и в соответствии с законом пресечь попытку вторжения на территорию Крымского полуострова. Об этом он заявил РБК.

«Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом», — заявил Аксенов РБК. Он назвал участников марша «профессиональными провокаторами», которые «привыкли использовать людей в качестве «расходного материала» для достижения своих целей».

Аксенов порекомендовал украинским властям задуматься о последствиях провокации, «которую рекламируют ее подопечные». «В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста. Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха», — добавил глава Крыма.

Ранее лидер запрещенной в России группировки «Меджлис крымско-татарского народа», экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что 2 мая состоится «марш на Крым». Участники акции планируют перейти границу через пункт пропуска «Чонгар». По словам Чубарова, акция не будет насильственной, но силовой прорыв на полуостров он не стал исключать. Цель — вернуть Крым в «правовые руки».

Помимо членов экстремистской организации в марше планируют участвовать украинские депутаты. Руководство предлагало принять участие в марше и членам ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) и НАТО.