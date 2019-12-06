На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники марша, который организовывает меджлис крымско-татарского народа, намерены пересечь границу Украины и России в Крыму. Приглашения на акцию отправят в ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО

Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил лидер организации Рефат Чубаров.

Акция будет называться «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров подчеркнул, что она будет носить мирный и ненасильственный характер.

По словам Чубарова, акция призвана «помочь вернуть в правовые рамки Россию», пишет УНИАН. Организаторы уже сформировали штаб. Состав участников и дату марша в меджлисе намерены анонсировать позже. Подготовка шествия должна занять несколько месяцев, пояснил Чубаров. Он добавил, что организаторы намерены обратиться к другим странам и международным организациям с предложением принять участие в марше. В их числе — Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ), ПАСЕ, парламентская ассамблея ОБСЕ, парламентская ассамблея НАТО. Также предложение присоединиться к акции направят депутатам Верховной рады.

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель крымско-татарской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов заявил, что считает действия меджлиса провокацией, передает«РИА Новости». «Ничем это не кончится, никто границу не перейдет. Я думаю, что даже украинские власти не заинтересованы в такой акции. Это фарс», — сказал он.