Совершившего наезд на пешеходов в Марьино приговорили к 16 годам

Бекжан Сарбишев (Фото: mos-gorsud.ru)

Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима Бекжана Сарбишева, который в сентябре 2018 года совершил наезд на пешеходов в московском районе Марьино. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Его признали виновным в убийстве общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК), покушении на убийства двух и более лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК) и в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Инцидент произошел 9 сентября 2018 года. Гражданин Киргизии Сарбишев после ссоры в кафе в Новочеркасском бульваре вышел на улицу, сел в автомобиль и позднее совершил наезд на участников конфликта. Пострадали десять человек, один позднее умер в больнице.