ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,77 69,43 EUR Нал. 81,84 80,43 USD Бирж. 70,29 +0,38 EUR Бирж. 81,36 +0,56 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6269,20 -109,70 IMOEX 2327,02 +0,22% RTSI 1042,84 -0,73% Brent 77,26 +1,05% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
Скончался пострадавший при умышленном наезде автомобиля на толпу в Москве
Лента новостей
Очередные минимумы и 15% рост курса Dogecoin: главные новости криптовалют 13:24, Крипто Без конкуренции и наблюдателей: как прошли выборы в Москве и Подмосковье 13:23, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:21, РБК и Сбербанк Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб. 13:19, Финансы «Ростех» начнет производить бионанороботов для борьбы с раком 13:17, Технологии и медиа Путин назвал итоги выборов «демонстрацией ресурса доверия граждан» 13:10, Политика «Живой экран» и гимнастика: как проходит самое массовое шоу КНДР 12:57, Фотогалерея  В правительстве одобрили продажу акций «Роснефти» катарскому инвестфонду 12:53, Бизнес Белоусов призвал угольщиков делиться сверхдоходами от расширения БАМа 12:53, Бизнес Сергей Семенов — РБК: «Энергоэффективность дают 100% окупаемости» 12:49, РБК и Schneider Electric Горькая доля: как покупатели квартир взыскивают неустойки с застройщиков 12:47, Строительство  В Ливии террористы атаковали штаб-квартиру нефтяной компании 12:35, Общество Путин поспорил с Дитрихом о дополнительных средствах от акцизов 12:29, Политика Глава АвтоВАЗа: «При определенных событиях нам придется поднять цены» 12:24, Авто В Минкультуры рассказали про ограничивающий число показов фильмов закон 12:24, Общество Представитель Путина рассказал об идее «территории киборгов» на Русском 12:23, Технологии и медиа Зинедин Зидан анонсировал скорое возвращение к тренерской работе 12:14, Спорт Совершившего наезд на пешеходов уроженца Киргизии заподозрили в убийстве 12:10, Общество В Кургане возбудили дело за попытку кражи мощей Александра Невского 11:59, Общество Почему нефтегазовым компаниям стоит покупать оборудование в России 11:59, Партнерский материал Безопасность в день выборов в Москве обеспечивали 28,4 тыс. силовиков 11:58, Общество Citigroup разрабатывает инструмент для инвестирования в криптовалюты 11:54, Крипто Скончался пострадавший при умышленном наезде автомобиля на толпу в Москве 11:46, Общество «Чертова дюжина» партий сможет избираться в Госдуму без сбора подписей 11:44, Политика Врачи без бумаг: каким будет электронное здравоохранение 11:39, Партнерский материал Специалисты объяснили появление пустот в бетоне космодрома Восточный 11:37, Общество Владелец арестованного танкера «Механик Погодин» обратился к Порошенко 11:31, Политика История большого провала: как трейдер разорил банк английской королевы 11:30, Quote
Скончался пострадавший при умышленном наезде автомобиля на толпу в Москве
Общество, 11:46
0
Скончался пострадавший при умышленном наезде автомобиля на толпу в Москве

Один из пострадавших при умышленном наезде автомобиля на толпу людей на юге Москвы скончался от полученных травм. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

Отмечается, что следствие направило в суд ходатайство об аресте водителя по обвинению в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Наезд на пешеходов в Москве назвали местью после ссоры в кафе
Общество

Автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 20-летний гражданин Киргизии, наехал на группу людей в столичном районе Марьино утром 9 сентября. В результате пострадали десять человек (все уроженцы Киргизии). Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

На допросе водитель автомобиля признался, что мотивом послужил конфликт между ним и группой людей, который произошел ранее в кафе.

Теги: пострадавший , смерть , наезд , автомобиль , Москва
Главное
Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб. Финансы
Материалы по теме
В Киеве участвовавший в репетиции парада «Бук» въехал в здание Общество
Внедорожник въехал в группу людей на Урале Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter