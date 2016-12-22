Скончался пострадавший при умышленном наезде автомобиля на толпу в Москве

Один из пострадавших при умышленном наезде автомобиля на толпу людей на юге Москвы скончался от полученных травм. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

Отмечается, что следствие направило в суд ходатайство об аресте водителя по обвинению в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 20-летний гражданин Киргизии, наехал на группу людей в столичном районе Марьино утром 9 сентября. В результате пострадали десять человек (все уроженцы Киргизии). Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

На допросе водитель автомобиля признался, что мотивом послужил конфликт между ним и группой людей, который произошел ранее в кафе.