Песков счел идею снятия санкций заслуживающей внимания

Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванько / АГН «Москва»)

Идея снятия взаимных санкций из-за ситуации с распространением коронавируса в мире и экономической конъюнктурой заслуживает внимания, однако «зависит от известных столиц». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Когда мы столкнулись с таким напряженным моментом, с точки зрения международной и экономической конъюнктуры, с точки зрения конъюнктуры, связанной с ценами на энергоносители, или с таким провокационным триггером в виде коронавируса, конечно, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию», — отметил он.

По его словам, Москва — это сторона, против которой в настоящий момент принимается «огромное количество незаконных» рестрикций.

Песков добавил, что ему неизвестно, что в Москве готовились бы односторонние шаги по снятию контрсанкций.