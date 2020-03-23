Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за выплатой зарплат

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и ФНС России каждую неделю контролировать случаи невыплаты заработной платы. Соответствующее поручение по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса размещено на сайте правительства.

«Минтруду России и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы», — говорится в документе.

Отмечается, что о первых результатах проверки необходимо доложить кабмину 27 марта, а затем предоставлять их еженедельно.

Ранее, 21 марта, Мишустин сообщил, что если работодатели захотят «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и в условиях распространения заболевания решат уволить сотрудников или станут задерживать зарплаты, проверкой таких организаций займутся трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура.