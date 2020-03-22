Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
В Тамбовской области два человека погибли при столкновении автобусов Общество, 08:54 Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло на предстоящей неделе в Москве Общество, 08:33 ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса Общество, 08:10 На Сахалине предварительно выявили первые случаи заражения коронавирусом Общество, 07:50 Американский журнал назвал единственный недостаток бомбардировщика Ту-160 Технологии и медиа, 07:29 Тест вице-президента США Пенса на COVID-19 оказался отрицательным Политика, 07:07 КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет Политика, 07:03 Nissan уволит 3 тыс. сотрудников с остановленных заводов в Испании Бизнес, 06:44 Россия создаст трехмерную карту Луны для выбора места посадки космонавтов Технологии и медиа, 06:24 США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной Общество, 05:47 Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом Общество, 05:31 Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период COVID-19 Общество, 05:14 Почти тысячу человек оставят на борту лайнера на карантине в порту Савоны Общество, 05:05 В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус Общество, 04:34
Общество ,  
0 

Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло на предстоящей неделе в Москве

Во второй половине следующей недели температура в Москве вновь будет превышать климатическую норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Если в начале недели температура будет незначительно ниже нормы или около нормы, уже со среды значения превысят нормальный показатель на 2 градуса, а в среду — на 4 градуса, рассказал Вильфанд. «И так — до конца недели. Примерно на 4-6 градусов выше нормы будет температура», — отметил он.

По словам синоптика, в пятницу днем в Москве температура может достичь показателя до плюс 16 градусов. «Возвращаемся в теплую, по отношению к климату, погоду», — отметил Вильфанд.

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве на выходных
Общество

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что днем в воскресенье 22 марта и в понедельник 23 марта будет плюс 1-3 градуса. По ее словам, осадков в столице не ожидается, но погода может казаться более холодной из-за ветра. В понедельник порывы ветра могут достигнуть 18 м/с, уточнила она.

Теги: погода, Москва
Материалы по теме
Синоптики пообещали снег в Москве в выходные
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве на выходных
Общество
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве с середины недели
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter