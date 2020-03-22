Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло на предстоящей неделе в Москве

Во второй половине следующей недели температура в Москве вновь будет превышать климатическую норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Если в начале недели температура будет незначительно ниже нормы или около нормы, уже со среды значения превысят нормальный показатель на 2 градуса, а в среду — на 4 градуса, рассказал Вильфанд. «И так — до конца недели. Примерно на 4-6 градусов выше нормы будет температура», — отметил он.

По словам синоптика, в пятницу днем в Москве температура может достичь показателя до плюс 16 градусов. «Возвращаемся в теплую, по отношению к климату, погоду», — отметил Вильфанд.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что днем в воскресенье 22 марта и в понедельник 23 марта будет плюс 1-3 градуса. По ее словам, осадков в столице не ожидается, но погода может казаться более холодной из-за ветра. В понедельник порывы ветра могут достигнуть 18 м/с, уточнила она.