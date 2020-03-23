Египте генерал армии умер от коронавируса

Генерал-майор армии Египта Халед Шальтут, который участвовал в операции по дезинфекции Каира, умер от от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телеканал Extra News со ссылкой на заявление армии.

«Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране», — говорится в заявлении египетских военных.

Отмечается, что Шальтут принимал непосредственное участие в операции по борьбе с распространением вируса в стране.

По последним данным египетского Минздрава, за сутки в стране умерли четыре человека от заболеваний, вызванных коронавирусом. Таким образом, общее число умерших в стране составило 14 человек. Еще 33 человека заразились вирусом. Общее число заболевших достигло 327 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Египте зарегистрировали в середине февраля. Носителем инфекции является гражданин иностранного государства. О том, из какой страны заболевший, не сообщалось.

По последним данным SCMP, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 329 тыс. человек. Умерли от заболевания более 14 тыс. человек.