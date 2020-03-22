Американский сенатор от штата Кентукки заразился новым коронавирусом

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился новым типом коронавируса. Об этом в аккаунте в Twitter рассказал офис политика.

В офисе отметили, что результаты анализов сенатора на COVID-19 оказались положительными. «Он чувствует себя хорошо и находится на карантине», — говорится в сообщении.

У сенатора не было симптомов заболевания, заявили в офисе. Он сдал тест в качестве меры предосторожности, так как посещал различные мероприятия и путешествовал.

По данным офиса, ему не известно ни об одном контакте с зараженным коронавирусом. Десять дней назад сотрудники политика начали работать удаленно, поэтому практически никто из них не контактировал с Полом.