Власти Киева поручили ультраправым проверять документы и транспорт

Фото: MunicipalnaVarta / Facebook

Киевская городская госадминистрация (КГГА) поручила организации «Муниципальная стража» следить за порядком в городе на время карантина. Это следует из протокола комиссии администрации, опубликованном на сайте КГГА. Украинский телеканал NewsOne отмечает, что в «Муниципальную стражу» входят ультраправые националисты.

«Страна.ua» отмечает, что «Муниципальную стражу» создали в 2017 году. В нее входят члены праворадикальной организации С14 и молодежного крыла националистической партии «Свобода». Начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля заявлял, что его ведомство не сотрудничает с «Муниципальной стражей», так как члены этой организации выступают за нарушение прав человека. «Мы не можем работать с людьми, которые исповедуют расовую ненависть», — отмечал он.

Согласно решению комиссии, с полуночи 23 марта в Киеве закроют общественный транспорт. Отдельными маршрутами смогут пользоваться только люди, у которых есть специальные билеты, удостоверения личности и средства индивидуальной защиты. Перевозки будут осуществляться по договорам с предприятиями, учреждениями и организациями, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Киевская администрация также поручила «Муниципальной страже» обеспечить присутствие не менее одного сотрудника в «каждой единице наземного общественного транспорта», чтобы тот проверял наличие спецбилетов, документов и средств индивидуальной защиты.