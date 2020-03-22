В Москве выявили 54 новых случая заражения коронавирусом

Больница в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

За прошедшие сутки в Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в Telegram-канале столичного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В оперштабе добавили, что среди новых случаев заболевания есть иностранные граждане. Общее число случаев заражения в Москве, с учетом новых данных, составило 191 человек. По данным штаба, власти уже установили круг близких контактов пациентов. В частности, пассажиров рейсов, с которыми летели заразившиеся коронавирусом. «Они находятся под наблюдением врачей», — сказали в оперштабе.

Заболевшие прилетели в Москву из Парижа, Женевы, Риги, Амстердама и Мадрида с 11 по 17 марта.

Всего в России выявили 61 новый случай заражения в шести регионах страны: Архангельской, Новгородской, Кировской и Брянской областях, а также в Удмуртии. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до 367 человек.