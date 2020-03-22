Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
В Москве выявили 54 новых случая заражения коронавирусом Общество, 16:17 Росавиация распространила ограничения по перелетам на Турцию и Таиланд Общество, 16:12 В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Общество, 15:50 Эксперты назвали возможные технические проблемы приостановки работы метро Общество, 15:23 Хуснуллин объявил о строительстве новых инфекционных боксов в регионах Общество, 15:23 Результаты теста подтвердили коронавирус у экс-игрока МЮ Феллайни Спорт, 15:08 Еда, миксология и эмоции: как технологии раскрывают грани вкуса Партнерский материал, 15:05 Скелетонисты Трегубов и Никитина выиграли золото чемпионата России Спорт, 14:58 Президент Болгарии наложил вето на закон о ЧП из-за коронавируса Политика, 14:54 Чувственная физика: зачем смотреть спектакль «Созвездия» Стиль, 14:45 Власти исключили вариант с «жестоким карантином» в России Общество, 14:43 Чемпион НХЛ Сергей Немчинов стал спортивным директором «Адмирала» Спорт, 14:29 Верховный лидер Ирана счел странным желание США помочь в борьбе с вирусом Политика, 14:14 В Италию вылетел первый самолет ВКС для помощи в борьбе с вирусом Общество, 14:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве выявили 54 новых случая заражения коронавирусом

Больница в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

За прошедшие сутки в Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в Telegram-канале столичного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В оперштабе добавили, что среди новых случаев заболевания есть иностранные граждане. Общее число случаев заражения в Москве, с учетом новых данных, составило 191 человек. По данным штаба, власти уже установили круг близких контактов пациентов. В частности, пассажиров рейсов, с которыми летели заразившиеся коронавирусом. «Они находятся под наблюдением врачей», — сказали в оперштабе.

Заболевшие прилетели в Москву из Парижа, Женевы, Риги, Амстердама и Мадрида с 11 по 17 марта.

Всего в России выявили 61 новый случай заражения в шести регионах страны: Архангельской, Новгородской, Кировской и Брянской областях, а также в Удмуртии. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до 367 человек.

Власти исключили вариант с «жестоким карантином» в России
Общество

Заболевших госпитализировали и поместили в инфекционные боксы. Сейчас определяется круг лиц, с которыми они контактировали. Под контролем врачей из-за вируса находятся более 52 тыс. человек.

«РИА Новости» сообщало, что в России могут ужесточить карантинные меры из-за ситуации с новым типом коронавируса. Источник в правительстве рассказал агентству, что власти изучают опыт стран, которые наиболее успешно борются с распространением инфекции. В частности, изучают отмену массовых мероприятий, изоляцию людей, закрытие мест массового скопления людей и другое. Однако в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в ближайшее время «никакого жесткого карантина» не будет и принимаемые сейчас меры достаточны.

Теги: Москва, коронавирус
Материалы по теме
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Общество
Эксперты назвали возможные технические проблемы приостановки работы метро
Общество
Хуснуллин объявил о строительстве новых инфекционных боксов в регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter