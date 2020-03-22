Хуснуллин объявил о строительстве новых инфекционных боксов в регионах

Марат Хуснуллин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В ряде российских регионов построят дополнительные инфекционные боксы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1», передают «Вести.ru».

По его словам, соответствующее решение приняли для готовности в случае «любого развития событий». «Мы внимательно изучили опыт китайцев, как они строили, то есть мы потенциально готовимся при необходимости реализовывать такие вопросы», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что российская сторона получила информацию о ходе строительства боксов в Китае. Хуснуллин уточнил, что сейчас в России уже есть три варианта строительства боксов. «Уже подготовлена и утверждена документация», — сказал он.

По данным на 20 марта, в России зарегистрировали 306 случаев заражения новым типом коронавируса. В Москве число заболевших достигло 137 человек. Накануне случаи инфицирования выявили в 18 российских регионах. Заболевшие посещали страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Московские власти решили в ближайшее время перепрофилировать десять больничных корпусов для приема заразившихся инфекцией.