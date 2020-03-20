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Общество ,  
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Синоптики пообещали снег в Москве в выходные

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В ближайшую субботу в Москве ожидается небольшой снег и похолодание, рассказала РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Уже сегодня температура не такая большая, как была вчера. В субботу местами ночью и днем пройдет небольшой снег, также прогнозируется гололедица», — пояснила она. «Ночи в Москве на выходных будут холодными, минус 5–7 градусов. Днем в воскресенье и понедельник — плюс 1–3, без осадков», — добавила метеоролог.

По словам Макаровой, из-за ветра будет казаться, что в Москве еще холоднее. Порывы ветра могут достигнуть в субботу 7–12 м/с, а в понедельник — до 18 м/с, уточнила она.

В апреле погода в Москве будет преимущественно теплой, однако исключить колебание температуры тоже нельзя. Синоптик также напомнила, что снег в столице неоднократно выпадал в конце весны: в дни репетиции парада Победы в 2014 году и в 2017 году, когда временный снежный покров сформировался 12 апреля.

Ранее о резком похолодании в столице РБК сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что погода в Москве во второй половине марта будет значительно холоднее, чем была в начале месяца.

Теги: погода, Гидрометцентр России, новости РБК
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