Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве на выходных

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Резкое похолодание, северный ветер и небольшой снег придут в столичный регион к выходным. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«И сегодня, и завтра температурный режим обещает быть на 6–7 градусов выше средних многолетних значений, причем сегодня обойдется без осадков. Ближайшие две ночи будут плюсовые. А уже в пятницу днем будет не выше плюс 5 градусов», — пояснила она.

По словам Волосюк, ночная температура в выходные дни уйдет в минус. «Апогей холодов придется на выходные дни. К нам устремятся очень холодные воздушные массы. Даже в дневные часы субботы и воскресенья [температура] будет на уровне ноля — плюс 2 градусов. В выходные температурный режим окажется даже ниже средних многолетних значений», — отметила она.

18 марта в Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра. Предупреждение будет действовать двое суток — с 11:00 18 марта до 11:00 20 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве во второй половине марта будет значительно холоднее, чем была в начале месяца.