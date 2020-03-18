Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве на выходных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,89 (-0,24) Quote, 17 мар, 14:12
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 82,31 (-0,44) Quote, 17 мар, 14:12
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу Общество, 10:16 Путин назвал отличие в пенсионных реформах России и Франции Политика, 10:15 На открытии торгов курс доллара превысил ₽76, евро — ₽84 Quote, 10:03 Запрещено запрещать: какие ограничения на работе отпугнут кандидатов Pro, 09:59 В НХЛ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Спорт, 09:59 CEO Binance: не волнуйтесь из-за возможного падения цены Bitcoin до нуля Крипто, 09:53 В Минпромторге отреагировали на просьбу ретейлеров отсрочить уплату НДС Общество, 09:48 Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения Экономика, 09:48 В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом Общество, 09:38 Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве на выходных Общество, 09:28 Похороны Лимонова будут закрыты для общественности Общество, 09:22 ФХР назвала не окончательным решение об отмене хоккейного чемпионата мира Спорт, 09:22 Шеф-повар, сувид и научный подход: как подать знакомый вкус в иной форме Партнерский материал, 09:16 В российских школах из-за коронавируса объявят каникулы до 12 апреля Общество, 09:16
Общество ,  
0 

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве на выходных

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Резкое похолодание, северный ветер и небольшой снег придут в столичный регион к выходным. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«И сегодня, и завтра температурный режим обещает быть на 6–7 градусов выше средних многолетних значений, причем сегодня обойдется без осадков. Ближайшие две ночи будут плюсовые. А уже в пятницу днем будет не выше плюс 5 градусов», — пояснила она.

По словам Волосюк, ночная температура в выходные дни уйдет в минус. «Апогей холодов придется на выходные дни. К нам устремятся очень холодные воздушные массы. Даже в дневные часы субботы и воскресенья [температура] будет на уровне ноля — плюс 2 градусов. В выходные температурный режим окажется даже ниже средних многолетних значений», — отметила она.

18 марта в Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра. Предупреждение будет действовать двое суток — с 11:00 18 марта до 11:00 20 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве во второй половине марта будет значительно холоднее, чем была в начале месяца.

Теги: похолодание в Москве, погода, новости РБК, выходные
Материалы по теме
Погода в Москве третий день подряд побила температурный рекорд
Общество
Погода в Москве 8 марта обновила рекорд тепла
Общество
Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter