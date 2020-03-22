Американский журнал назвал единственный недостаток бомбардировщика Ту-160

У российского стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» практически отсутствуют конструктивные недостатки. Единственный из них — самолет не использует стелс-технологии. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Калеб Ларсон.

Ларсон назвал Ту-160 самым большим, быстрым и тяжелым бомбардировщиком из когда-либо построенных. Автор отметил его колоссальную грузоподъемность и способность нести ядерное вооружение.

В качестве особенностей Ту-160 издание называет переменную стреловидность крыла, которая обеспечивает бомбардировщику лучшую маневренность на сверхзвуковых и низких скоростях.

Ларсон также отметил, что белое отражающее покрытие, послужившее причиной для прозвища «Белый лебедь», позволяет частично защитить экипаж самолета от тепловой энергии ядерного взрыва.