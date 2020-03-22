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Технологии и медиа ,  
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Американский журнал назвал единственный недостаток бомбардировщика Ту-160

У российского стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» практически отсутствуют конструктивные недостатки. Единственный из них — самолет не использует стелс-технологии. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Калеб Ларсон.

Ларсон назвал Ту-160 самым большим, быстрым и тяжелым бомбардировщиком из когда-либо построенных. Автор отметил его колоссальную грузоподъемность и способность нести ядерное вооружение.

В качестве особенностей Ту-160 издание называет переменную стреловидность крыла, которая обеспечивает бомбардировщику лучшую маневренность на сверхзвуковых и низких скоростях.

Ларсон также отметил, что белое отражающее покрытие, послужившее причиной для прозвища «Белый лебедь», позволяет частично защитить экипаж самолета от тепловой энергии ядерного взрыва.

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Причиной, по которой Россия не использовала технологию «стелс» при создании Ту-160, автор называет ее дороговизну и сложность разработки. Вместо этого, по словам Ларсона, конструкторы занимаются глубокой модернизацией самолета.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 принят на вооружение в 1987 году. На самолете было установлено 46 различных мировых рекордов. Российская военная авиация в настоящее время эксплуатирует 18 самолетов этой серии.

В феврале сообщалось, что ракетоносцы планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Проект должен быть завершен до конца 2020 года.

Теги: Ту-160, бомбардировщик, недостатки
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