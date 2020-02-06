Минобороны показало кадры первого полета ракетоносца Ту-160М

Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М. Видео размещено на официальной странице ведомства в Youtube.

На записи видно, как ракетоносец стартует со взлетной полосы и успешно совершает посадку. Полет длился 34 минуты и прошел на высоте 1,5 км. Руководил испытаниями летчик Казанского авиационного завода Анри Наскидянц.

Отмечается, что в новой модернизации ракетоносца улучшена общая эффективность авиационного комплекса. Поставка Ту-160М на российское вооружение начнется в 2021 году с последующим увеличением объема поставок.