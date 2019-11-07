Компания OneWeb отложила первый запуск своих спутников с Байконура

Компания OneWeb отложила первый запуск своих спутников с Байконура

Запланированный на конец 2019 года запуск с космодрома Байконур телекоммуникационных спутников OneWeb перенесен на следующий год. Об этом сообщил РБК представитель компании, объяснив решение необходимостью провести дополнительные испытания, на которые потребуется несколько недель.

«Мы планируем осуществить следующий запуск в середине-конце января», — сказал представитель компании, отметив, что аппараты планируется отправить на Байконур в декабре.

Запуск первых шести спутников OneWeb, предназначенных для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом, состоялся в конце февраля 2019 года. Спутники были выведены на орбиту стартовавшей с космодрома во Французской Гвиане ракетой-носителем «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

Следующий запуск планировалось произвести в четвертом квартале 2019 года с Байконура. В сентябре «Роскосмос» сообщил об отправке на космодром разгонных блоков «Фрегат-М», предназначенных для вывода на орбиту в составе ракеты-носителя «Союз-2» новой группы спутников OneWeb.

По словам представителя OneWeb, после январского запуска компания намерена ежемесячно запускать более 30 спутников, чтобы к концу 2020 года обеспечить покрытие сигналом с них всей Арктики, а в 2021 году — полноценное круглосуточное покрытие.