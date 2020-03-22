«Аэрофлот» приостановит полеты еще в несколько стран из-за коронавируса

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в несколько стран на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 22 по 28 марта отменяются полеты из Москвы в Дели, с 23 по 2 марта — в Хельсинки. В Стокгольм из столицы «Аэрофлот» прекратит летать с 23 марта по 17 апреля, а в Загреб — с 24 марта по 19 апреля. С 24 марта по 18 апреля отменяются полеты в Афины, с 27 марта по 17 апреля — в Софию. Также с 29 марта по 30 апреля не будет рейсов в Баку.

Кроме того, «Аэрофлот» сократит количество рейсов в Амстердам, Берлин и Брюссель.

При этом перевозчик продолжает летать в Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Бухарест, Женеву и Париж.

Ранее в марте «Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в американские Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес. С 29 марта компания будет выполнять рейсы из Москвы только в один город США — Нью-Йорк.