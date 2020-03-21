На востоке Москвы произошел пожар на складе

На складе в восточной части Москвы вечером 21 марта произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о возгорании поступила дежурному диспетчеру в 21:21 — загорелось двухэтажное складское помещение на Перовском шоссе, 21.

Прибывшие на место пожарные приступили к тушению отдельно стоящего строения. В 22:19 пламя удалось локализовать на площади 500 кв. м, а в 23:02 возгорание было полностью ликвидировано.

Сведений о пострадавших в инциденте не поступало.