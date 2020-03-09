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Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР

Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

Северокорейские власти по просьбе европейских дипмиссий организовали этот перелет, чтобы сотрудники посольств могли вернуться в родные страны. Как ранее рассказал агентству источник в дипломатической миссии КНДР, через Россию вернуться на родину планировали дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии, а также ранее приглашенные в Пхеньян делегации. ТАСС сообщает, что во во Владивосток из КНДР прибыли 60 иностранцев, а также 13 российских граждан.

Как передает Reuters со ссылкой на британского посла в Пхеньяне, Германия и Франция отозвали своих представителей из КНДР и закрыли свои посольства. По данным агентства, Северная Корея не подтвердила ни одного случая заражения коронавирусом. Иностранцы из любой страны, сообщившей об инфекции, должны были провести 30 дней в карантине.

В феврале южнокорейское издание JoongAng Ilbo со ссылкой на анонимный источник сообщило о первом случае заболевания коронавирусом в КНДР. По данным газеты, в ходе проверки анализы показали наличие инфекции у жительницы Пхеньяна, недавно приехавшей из Китая.

Теги: коронавирус, карантин, КНДР, дипломаты
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