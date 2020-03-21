В МЧС сообщили о крушении вертолета в Ненецком автономном округе

Фото: МЧС РФ

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206, в результате чего один человек погиб. Об этом РБК сообщили в Центре управления кризисными ситуациями (ЦУКС) главка МЧС по НАО.

В ведомстве рассказали, что утром вертолет вылетел из аэропорта Нарьян-Мара и направился в район острова Константиновский. В воздушном судне находились два человека.

«В назначенное время к месту назначения вертолет не прибыл», — сказали в центре.

Спасатели на Ми-8 нашли потерпевший крушение вертолет. Один из находившихся на борту погиб, второй находится в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в аэропорт Нарьян-Мара, затем его госпитализируют в Ненецкую окружную больницу.