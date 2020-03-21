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В МЧС сообщили о крушении вертолета в Ненецком автономном округе

Фото: МЧС РФ

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206, в результате чего один человек погиб. Об этом РБК сообщили в Центре управления кризисными ситуациями (ЦУКС) главка МЧС по НАО.

В ведомстве рассказали, что утром вертолет вылетел из аэропорта Нарьян-Мара и направился в район острова Константиновский. В воздушном судне находились два человека.

«В назначенное время к месту назначения вертолет не прибыл», — сказали в центре.

Спасатели на Ми-8 нашли потерпевший крушение вертолет. Один из находившихся на борту погиб, второй находится в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в аэропорт Нарьян-Мара, затем его госпитализируют в Ненецкую окружную больницу.

Крушение вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Фоторепортаж
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«РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию отмечает, что в упавшем вертолете находился экипаж Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. Спасатели обнаружили место крушения — мыс Константиновский. По данным ведомства, пострадала пассажирка воздушного судна.

В начале февраля в районе города Лаишево в Татарстане упал вертолет, на борту которого находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Он погиб, еще два человека пострадали. По мнению Росавиации, причиной крушения стали плохие погодные условия. В СК завели уголовное дело.

Теги: вертолет, крушение, НАО, новости РБК
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