МИД назвал инсинуациями заявления США об «энергетическом оружии» России

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

США подкрепляют «политику диктата» по отношению к заинтересованным в соперничестве с Россией странам, ссылаясь на Москву как «внешнего врага» в энергетической сфере. Об этом заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков, сообщается на сайте министерства.

По его словам, российская сторона не первый раз слышит рассуждения о «российском энергетическом оружии». «Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе «гарцевать» и в дальнейшем», — сказал Рябков.

Он отметил, что Вашингтон стремится «подложить мину» под газопровод «Северный поток-2» и теперь выпустил «очередь инсинуаций» из-за проводимой Россией линии на мировых энергетических рынках.

Рябков добавил, что эта линия проводится на фоне крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители. Последнее связано с «шоковым эффектом» для мировой транспортной отрасли из-за ситуации с новым коронавирусом, отметил замминистра.