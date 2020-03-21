Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон ответил на сообщения о заражении вирусом Спорт, 16:19 В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом Общество, 16:16 МИД назвал инсинуациями заявления США об «энергетическом оружии» России Политика, 16:06 Власти Москвы увеличат число стационаров для пациентов с коронавирусом Общество, 15:57 В Киеве из-за вируса остановят работу общественного транспорта Общество, 15:33 Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса Экономика, 15:26 Президент РПЛ допустил досрочное завершение сезона из-за коронавируса Спорт, 15:25 Секторы поражения: как пандемия сказалась на разных сферах экономики Quote, 15:08 В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом Общество, 15:06 Бывший футболист ЦСКА заявил об увольнении из-за коронавируса Спорт, 14:52 В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса Политика, 14:43 На стройке больницы в Новой Москве повесили мотивирующие плакаты о вирусе Общество, 14:31 Спорт, еда, перестановка: лайфхаки для тех, кто находится на карантине Недвижимость, 14:25 Конор Макгрегор показал «избиение» коронавируса Спорт, 14:05
Политика ,  
0 

МИД назвал инсинуациями заявления США об «энергетическом оружии» России

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

США подкрепляют «политику диктата» по отношению к заинтересованным в соперничестве с Россией странам, ссылаясь на Москву как «внешнего врага» в энергетической сфере. Об этом заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков, сообщается на сайте министерства.

По его словам, российская сторона не первый раз слышит рассуждения о «российском энергетическом оружии». «Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе «гарцевать» и в дальнейшем», — сказал Рябков.

Он отметил, что Вашингтон стремится «подложить мину» под газопровод «Северный поток-2» и теперь выпустил «очередь инсинуаций» из-за проводимой Россией линии на мировых энергетических рынках.

В Госдепе США заявили о враждебных действиях России в сфере энергетики
Политика

Рябков добавил, что эта линия проводится на фоне крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители. Последнее связано с «шоковым эффектом» для мировой транспортной отрасли из-за ситуации с новым коронавирусом, отметил замминистра.

«Вообще в Вашингтоне заметна определенная нервозность. По-человечески она понятна», — заявил Рябков.

По его мнению, в сложившейся ситуации в мире было бы правильнее расширять взаимопонимание и взаимодействие, а не сосредоточиваться на «бесполезном «сведении политических счетов».

WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть
Политика

В Госдепартаменте США заявляли, что Россия использовала энергетику во враждебных целях. В ведомстве отмечали, что американский конгресс неоднократно призывал российскую сторону не использовать эту сферу в качестве политического оружия.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Вашингтон рассматривает возможность ввести против России новые санкции. По словам собеседников газеты, Белый дом планирует вмешаться в ценовую войну на нефтяном рынке между Россией и Саудовской Аравией, чтобы заставить участников поменять позиции.
 

Теги: МИД России, США, Сергей Рябков
Материалы по теме
В Госдепе США заявили о враждебных действиях России в сфере энергетики
Политика
WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter