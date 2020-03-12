Россия передала странам ЕАЭС 800 тест-систем для выявления коронавируса

Россия передала иностранным партнерам 800 тест-систем, которые позволят провести 80 тыс. исследований для выявления заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отечественные тест-системы, разработанные новосибирским институтом «Вектор», были переданы властям Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Монголии, Ирану и КНДР.

В сообщении отмечается, что 500 наборов для проведения 50 тыс. лабораторных исследований было передано Ирану из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с китайским вирусом в этой стране.

В Роспотребнадзоре добавили, что российские тест-системы поставляются уже в десять зарубежных стран, с их помощью были выявлены заболевшие в Белоруссии и Армении.