Общество , 21 мар, 10:35
0
В Москве задержали подозреваемого в убийстве супруги и ее родителей
Следователи возбудили уголовное дело после убийства трех человек, сообщается на сайте главного следственного управления СК России по городу.
По данным следствия, в ночь на 21 марта мужчина нанес смертельные удары ножом супруге 1982 года рождения и ее родителям. После этого он позвонил и сообщил об этом своим родителям и в правоохранительные органы, говорится в сообщении. Отмечается, что во время преступления в квартире находились двое детей. Их передали родственникам.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В ближайшее время мужчину доставят на допрос.
Ранее, 15 марта, следователи возбудили дело из-за убийства 38-летней женщины и ее дочери и в городе Морозовске в Ростовской области. По данным следствия, убийство совершил 41-летний сожитель погибшей, а затем покончил с собой.