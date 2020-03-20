В Первоуральске арестовали обвиняемого в убийстве в зале суда мужчину

Фото: СК РФ

Ленинский районный суд Свердловской области арестовал на два месяца местного жителя 1983 года рождения, убившего женщину в суде Первоуральска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

«Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами следствия, заключив обвиняемого под стражу сроком на два месяца, до 17 мая 2020 года включительно», — заявили там.

В СК также сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 150 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 150 (покушение на убийство двух лиц).

18 марта 2020 года мужчина, в отношении которого слушалось административное дело о побоях, убил женщину, проходившую по этому делу свидетелем, после чего попытался убить находившегося в здании судебного пристава и другого гражданина, которые хотели остановить мужчину.