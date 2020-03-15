СК завел дело после убийства женщины и ее дочери под Ростовом

Фото: Олег Яковлев / РБК

В доме в городе Морозовске в Ростовской области обнаружили тела 38-летней женщины, ее 14-летней дочери и 41-летнего сожителя с огнестрельными ранениями. Об этом сообщается на сайте управления СК по области.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). По предварительным данным следствия, мужчина застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, а затем совершил самоубийство.

На месте происшествия следователи обнаружили охотничье ружье 12 калибра, патроны и гильзы, отмечается в сообщении. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

16 февраля мужчина открыл стрельбу в квартире в подмосковном поселке Селятино. По словам представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, мужчина выстрелил в супругу из-за конфликта о разводе, а затем покончил с собой.