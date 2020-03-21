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Двое человек попали под лавину на юго-западе Камчатки

В районе трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк на юго-западе Камчатки сошла лавина. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Уточняется, что сход лавины произошел на 111-ом км трассы. По предварительным данным, под снегом оказались двое человек, которые катались там на сноубайках.

К месту происшествия направились две группы спасателей, говорится в сообщении. Одна группа выехала из Петропавловска-Камчатского, а вторая — из Усть-Большерецкого района.

Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии
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Ранее, 15 февраля, четверо российских туристов попали под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Троих из них удалось спасти, однако еще одна женщина погибла, ее тело обнаружили спустя сутки. 

Теги: Камчатский край, лавина, сход лавины
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