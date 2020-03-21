Двое человек попали под лавину на юго-западе Камчатки

В районе трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк на юго-западе Камчатки сошла лавина. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Уточняется, что сход лавины произошел на 111-ом км трассы. По предварительным данным, под снегом оказались двое человек, которые катались там на сноубайках.

К месту происшествия направились две группы спасателей, говорится в сообщении. Одна группа выехала из Петропавловска-Камчатского, а вторая — из Усть-Большерецкого района.

Ранее, 15 февраля, четверо российских туристов попали под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Троих из них удалось спасти, однако еще одна женщина погибла, ее тело обнаружили спустя сутки.