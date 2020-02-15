Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

Фото: gudauri_travel / Instagram

Группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета — Мтианети). К их поискам подключилась местная спасательная служба, сообщает грузинское информационное агентство InterpressNews со ссылкой на заявление пресс-службы Компании развития горных курортов.

«Группа российских туристов в Гудаури, недалеко от села Садзели, каталась в запретной зоне без надлежащих средств защиты, что привело к обрушению лавины», — говорится в сообщении компании.

Спасательная группа Гудаури оперативно отреагировала на случившееся. В результате спасли троих туристов. Ведется поиск еще одного туриста. Пол и возраст пропавшего человека не уточнили.

В компании указали на необходимость соблюдения туристами правил безопасности: не заходить на запрещенные территории, следовать указаниям администрации курортов и кататься на специальных безопасных трассах.

По информации грузинского телеканала «Рустави 2», инцидент произошел на канатной дороге Коби — Гудаури. По данным спасателей, четверо туристов на коньках катались в запретной зоне, что привело к обрушению лавины.