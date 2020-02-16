Спасатели в Грузии обнаружили тело попавшей под лавину туристки из России

В Грузии спасатели обнаружили тело гражданки России, которая попала под лавину на горнолыжном курорте Гудаури. Об этом сообщает информационное агентство InterpressNews со ссылкой на заявление пресс-службы Компании развития горных курортов. Личность туристки идентифицирована.

О том, что группа российских туристов попала под лавину в Гудаури, стало известно 15 февраля. Лыжники катались на запрещенной территории.

Под лавину попали четыре туриста, троих удалось спасти, поиски женщины велись на протяжении всей субботы, к вечеру они прекратились и возобновились в воскресенье утром.

В январе мужчина погиб во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Турист катился по лыжной трассе, упал и наткнулся на собственную лыжу. Ему провели операцию, однако позднее он умер в реанимации.





