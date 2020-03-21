Врач назвал морскую капусту повышающим иммунитет продуктом

Морская капуста укрепляет иммунную систему и уменьшает вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями. Об этом директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал радио Sputnik.

«Один из эффектов, который оказывает морская капуста, — стимуляция иммунной системы, в частности, иммунитета антибактериального и противовирусного», — отметил Гинзбург. По его словам, укреплению иммунитета способствует морская капуста в любом виде: и законсервированная в банке, и листы в виде чипсов.

Кроме того, сообщил Гинзбург, в морской капусте содержится достаточно много йода. Врач отметил, что у людей, живущих в удаленных от моря зонах, часто наблюдается дефицит этого вещества. Это негативно сказывается на щитовидной железе и повышает риск развития гипотиреоза, ранние симптомы которого можно принять за хроническую усталость.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что для успешного лечения или предотвращения заражения коронавирусом необходимо заниматься зарядкой и гулять, а также отказаться от алкоголя, сладких напитков и курения.