Роспотребнадзор посоветовал беречь психику для поддержания иммунитета

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Для поддержания иммунитета человеку необходимы полноценное здоровое питание, хороший сон, подвижный образ жизни и закаливание, рассказали в Роспотребнадзоре по случаю Всемирного дня иммунитета, который ежегодно отмечается 1 марта.

Кроме того, в ведомстве отметили, что для поддержания крепкого иммунитета нужно отказаться от употребления алкоголя и от курения, а также бережно относиться к своей психике.

К факторам, негативно воздействующим на иммунитет, специалисты Роспотребнадзора отнесли длительный стресс, дефицит витаминов и микроэлементов, физические перегрузки, загрязнение окружающей среды, перенесенные травмы и операции, а также голодание и переедание.

В ведомстве подчеркнули, что «силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни» человека. Роспотребнадзор привел данные ВОЗ, согласно которым лишь 10% людей обладают иммунитетом, защищающим их практически ото всех заболеваний. Еще у 10% наблюдается врожденный иммунодефицит, из-за которого они часто болеют. А у оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни.