Предсказавший кризис 2008 года экономист сообщил о новом финансовом крахе

Глобальную экономику ждет очередной финансовый кризис, который может оказаться серьезнее предыдущего. Такой вывод сделал экономический прогнозист и аналитик Джесси Коломбо, который предсказал кризис 2008 года, пишет The Independent.

По его словам, на мировых рынках назрели новые «пузыри», которые могут лопнуть в любой момент. Коломбо утверждает, что экономика уже давно идет к рецессии, и коронавирус может послужить спусковым крючком для начала нового кризиса.

Эксперт заявил, что еще летом прошлого года нашел «пузыри» более чем на 20 рынках европейской недвижимости, американских ценных бумаг, кредитов, стартапов, корпоративных долгов.

По мнению Коломбо, эти «перегретые» сейчас рынки способствовали восстановлению экономики в последние 12 лет. Но сейчас они все ближе к дефолту. Одним из наиболее опасных он считает кредитный «пузырь» Китая, который обусловлен расходами на инфраструктуру.

Новый кризис, как говорит аналитик, будет хуже финансового краха 2008 года, поскольку с того времени общий объем долговых обязательстве в разных сегментах экономики вырос на $100 трлн.