В Минздраве посоветовали танцевать и соблюдать режим при самоизоляции

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Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина дала советы людям, оказавшимся в домашней самоизоляции из-за нового коронавируса, передает ТАСС.

По словам Драпкиной, необходимо соблюдать режим дня и «не засиживаться ночами около компьютера». Также эксперт посоветовала разнообразно и сбалансированно питаться и не увлекаться продуктами, которые можно быстро приготовить.

«Двигаться способов масса — начиная от того, что каждый час включать музыку и <...> танцевать, делать упражнения», — заявила Драпкина.

19 марта Роспотребнадзор уточнил правила домашнего карантина. Специалисты ведомства рекомендовали не покидать дом даже для похода за продуктами или выноса мусора. Человек на самоизоляции должен находиться в отдельной комнате и продолжать пользоваться медицинскими масками. Роспотребнадзор также обязал уходить на 14-дневный карантин всех граждан, вернувшихся из-за рубежа. В начале марта это требование устанавливалось только для посещавших ограниченный перечень стран.