Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве

До конца марта погода в Москве будет холоднее, чем в первой половине месяца. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС. По его словам, синоптики не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных. В течение следующей недели среднесуточная температура в городе будет около нуля, но уже в выходные ожидается очередное похолодание.

«После аномалий в начале месяца до плюс 10 градусов нас ждет почти нормальная погода (соответствующая климатической норме)», — отметил Вильфанд.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РБК, что в понедельник в столице прогнозируется плюс 2–4 градуса, ночь на понедельник будет холодная — до минус 7–9 градусов, по области минус 7–12 градусов. «Но [похолодание будет] менее значительное, чем у нас сейчас произошло. У нас все равно температурный режим превышает норму», — сообщила Макарова.

В пятницу, 13 марта, в Москве и области объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые могли достигать 25 м/с. В этот день из-за сильного ветра на востоке столицы дерево упало на движущийся автомобиль, в результате чего погиб его водитель. В Подмосковье ветер повалил 62 дерева. Кроме того, были повреждены 19 автомобилей.