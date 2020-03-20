Вдову Гагарина похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Валентина Гагарина (Фото: kremlin.ru)

Валентину Гагарину, вдову космонавта Юрия Гагарина, похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает «РИА Новости».

Число участников церемонии было ограничено из-за действующих в области мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа, уточнялось в сообщении агентства.

Гагарина умерла 17 марта в возрасте 85 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования ее дочерям, а также отметил ее большой вклад в сохранение памяти о первом космонавте планеты.

После гибели Юрия Гагарина вдова космонавта способствовала открытию музея его имени. В 1981 году вышла книга Гагариной «108 минут и вся жизнь», посвященная памяти первого космонавта. Осенью 2017 года ей присвоили звание почетного гражданина Подмосковья.