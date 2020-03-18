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Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Гагарина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочерям космонавта Юрия Гагарина и Валентины Гагариной в связи со смертью их матери. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Валентина Гагарина умерла 17 марта на 85-м году жизни.

«Уважаемые Елена Юрьевна и Галина Юрьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с кончиной вашей мамы — Валентины Ивановны Гагариной», — говорится в телеграмме.

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
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Глава государства отметил большой вклад Валентины Гагариной в сохранении памяти о первом космонавте Земли. Также Путин подчеркнул, что она была душевно щедрым человеком, пользующимся заслуженным уважением близких и коллег.

После гибели мужа 27 марта 1968 года Валентина Гагарина способствовала созданию уникального Музея имени Юрия Гагарина, передав в музей его парадный китель, награды и личные документы. Также Валентина Гагарина написала книгу в память о Юрии Гагарине — «108 минут и вся жизнь».

Теги: Владимир Путин, соболезнования, Юрий Гагарин, вдова, смерть
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