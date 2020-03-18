Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Гагарина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочерям космонавта Юрия Гагарина и Валентины Гагариной в связи со смертью их матери. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Валентина Гагарина умерла 17 марта на 85-м году жизни.

«Уважаемые Елена Юрьевна и Галина Юрьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с кончиной вашей мамы — Валентины Ивановны Гагариной», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил большой вклад Валентины Гагариной в сохранении памяти о первом космонавте Земли. Также Путин подчеркнул, что она была душевно щедрым человеком, пользующимся заслуженным уважением близких и коллег.